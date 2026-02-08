Денис Сєдашов

Олімпійська чемпіонка 2010 року з гірськолижного спорту Ліндсі Вонн зазнала серйозного падіння під час фінального заїзду зі швидкісного спуску на Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Американська спортсменка втратила рівновагу приблизно на 13-й секунді дистанції та впала на великій швидкості. Під час телетрансляції було чути крики Вонн, після чого змагання тимчасово призупинили.

Ліндсі Вонн не змогла самостійно залишити трасу — її евакуювали з місця падіння за допомогою вертольота.

