Денис Сєдашов

Художній керівник церемонії відкриття Мілан – Кортіна 2026 Марко Балич, який раніше працював над шоу для Турина-2006 та Ріо-2016, розповів про концепцію майбутньої події. За його словами, головною темою стане «гармонія», що символізує єдність культур і людей. Повідомляє Inside The Games.

Церемонія народилася з одного простого слова — гармонія. Воно означає поєднання різних елементів і ідеально підходить для цих Ігор. Йдеться про два різні міста — Мілан і Кортіну — та про гармонію між культурами, людьми й способами мислення. Марко Балич

У шоу, яке стане «даниною поваги італійському духу», з’являться образи легендарних постатей, зокрема Леонардо да Вінчі, а головним посилом стане мир для всього світу.

Ми хочемо показати світові образ прекрасної, позитивної Італії — гостинної країни, яка вшановує спортсменів, що є центром нашої історії. Це буде найкрасивіше шоу в Італії на найближчі 20 років. Марко Балич

Зимова Олімпіада в Італії розпочнеться 6 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Змагання триватимуть до 22 лютого 2026 року.

