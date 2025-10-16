Володимир Кириченко

Ковзанярі із росії отримали візи до США та Канади для участі у відбіркових змаганнях на Олімпійські ігри-2026 в Італії. Про це повідомили у ТАСС із посиланням на Союз ковзанярів росії.

Можливість участі в олімпійському відборі отримали ковзанярі Данило Найденишев, Аліса Беккер, Іван Фруктов, Анастасія Григор'єва, Анастасія Семенова, Ірина Сальникова, Олександра Саютіна та Ксенія Коржова.

До збірної з шорт-треку на американські старти вирушать Анна Уразова, Анастасія Жеганова, Петро Котмаков, Олена Крилова, Іларіон Саболдашев, Ганна Матвєєва, Данило Миколаїв, Ганна Овчиннікова, Олена Серьогіна та Іван Посашков.

Відомо, що етапи Світового туру з шорт-треку проходять з 9 по 12 і 16 по 19 жовтня в Монреалі (Канада).

У ковзанярському спорті етапи КС пройдуть з 14 по 16 листопада у Солт-Лейк-Сіті (США), 21-23 листопада у Калгарі (Канада), 5-7 грудня у Херенвені (Нідерланди) та 12-14 грудня у Хамарі (Норвегія).

Раніше міністр молоді та спорту України назвав винагороду за медалі Олімпіади-2026.