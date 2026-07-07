Без довіри до рф: МОК затвердив правила допінг-контролю для російських атлетів
Російських спортсменів зобов'язали пройти багаторазовий допінг-контроль під наглядом ITA
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив перелік вимог для російських атлетів, які планують повернутися на міжнародну арену.
Через «дефіцит довіри» та невизначений статус РУСАДА, контроль за допінг-тестуванням росіян повністю передають незалежним структурам.
Головні умови МОК для повернення атлетів із рф:
Всі антидопінгові програми для російських спортсменів делегують Міжнародному агентству з тестування (ITA).
Перед допуском до перших стартів кожен атлет має пройти багаторазове допінг-тестування на основі оцінки спортивних ризиків.
Міжнародні федерації спільно з ITA розроблять індивідуальні графіки та кількість перевірок для росіян, враховуючи відбір на Олімпіаду-2028.
Якщо РУСАДА не поверне відповідність кодексу ВАДА до початку Ігор у Лос-Анджелесі, МОК зобов'яже ITA провести тотальне незалежне тестування всіх кваліфікованих російських спортсменів.
МОК відновив членство Олімпійського комітету росії.