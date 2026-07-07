Денис Сєдашов

Жіноча національна збірна України з волейболу готується до поєдинків третього ігрового тижня Ліги націй-2026, які пройдуть з 8 по 12 липня в Гонконгу (Китай).

У межах цього туру синьо-жовті проведуть чотири зустрічі. Суперницями українок стануть збірні Італії, Китаю, Домініканської Республіки та Бельгії.

Розклад матчів збірної України (за київським часом):

Середа, 8 липня, 12:00: Україна — Італія

Четвер, 9 липня, 15:30: Китай — Україна

П'ятниця, 10 липня, 12:00: Україна — Домініканська Республіка

Неділя, 12 липня, 06:00: Бельгія — Україна

Наразі українська команда за підсумками двох попередніх тижнів посідає 15-те місце в загальній турнірній таблиці.

Збірна України гарантувала собі участь у Лізі націй в сезоні-2027.