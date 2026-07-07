Жіноча збірна України з волейболу проведе матчі третього тижня Ліги націй-2026: розклад ігор
Першу гру синьо-жовті проведуть 8 липня проти Італії
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Жіноча національна збірна України з волейболу готується до поєдинків третього ігрового тижня Ліги націй-2026, які пройдуть з 8 по 12 липня в Гонконгу (Китай).
У межах цього туру синьо-жовті проведуть чотири зустрічі. Суперницями українок стануть збірні Італії, Китаю, Домініканської Республіки та Бельгії.
Розклад матчів збірної України (за київським часом):
Середа, 8 липня, 12:00: Україна — Італія
Четвер, 9 липня, 15:30: Китай — Україна
П'ятниця, 10 липня, 12:00: Україна — Домініканська Республіка
Неділя, 12 липня, 06:00: Бельгія — Україна
Наразі українська команда за підсумками двох попередніх тижнів посідає 15-те місце в загальній турнірній таблиці.
Збірна України гарантувала собі участь у Лізі націй в сезоні-2027.