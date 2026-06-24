МОК змінив Олімпійську хартію. У Global Athlete заявили про ризик повного повернення росії
В організації розкритикували поправки
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив поправки до Олімпійської хартії, спрямовані на захист спорту від політичного втручання. За оцінками експертів, це рішення може спростити процедуру повного повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.
Проти вказаних змін виступила адвокаційна група Global Athlete, яка послідовно критикує послаблення санкцій проти країн-агресорів. Слова наводить Суспільне Спорт.
Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і повторні порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодою для повної участі.
Нагадаємо, у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну МОК рекомендував відсторонити представників росії та білорусі від міжнародних турнірів. Згодом риторика організації змінилася у бік допуску атлетів у нейтральному статусі «незалежно від політичних конфліктів».
Білорусь повертається. МОК рекомендував відновити права країни у міжнародному спорті.