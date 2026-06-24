Денис Сєдашов

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив поправки до Олімпійської хартії, спрямовані на захист спорту від політичного втручання. За оцінками експертів, це рішення може спростити процедуру повного повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Проти вказаних змін виступила адвокаційна група Global Athlete, яка послідовно критикує послаблення санкцій проти країн-агресорів. Слова наводить Суспільне Спорт.

Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і повторні порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодою для повної участі. Роб Келер Генеральний директор Global Athlete

Нагадаємо, у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну МОК рекомендував відсторонити представників росії та білорусі від міжнародних турнірів. Згодом риторика організації змінилася у бік допуску атлетів у нейтральному статусі «незалежно від політичних конфліктів».

Білорусь повертається. МОК рекомендував відновити права країни у міжнародному спорті.