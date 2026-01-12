Денис Сєдашов

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний не очікує, що росія погодиться на олімпійське перемир’я під час Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Повідомляє Радіо Свобода.

Ми не очікуємо на олімпійське перемир’я, тому що такий кейс вже відбувався перед Олімпійськими іграми в Парижі. І я пам’ятаю, що росія тоді спільно ще з однією якоюсь країною Глобального Півдня, мені здається, взагалі відмовилась голосувати за цю резолюцію. Тому абсолютно точно Олімпіада — це не те, що змусить агресора сьогодні припинити вбивати українців. Матвій Бідний

Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 до 22 лютого у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

