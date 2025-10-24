Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний поділився думками про те, що російські та білоруські спортсмени не будуть допущені до Паралімпіади-2026.

«російські й білоруські спортсмени залишаються поза Паралімпіадою-2026.

Це справедливе й послідовне рішення міжнародних спортивних федерацій. Я вдячний міжнародним спортивним федераціям за справедливе рішення.

Спортивний світ бачить, що спорт має бути чистим від політики але, має свідомо називати війну – війною, а агресора – агресором.

російські паралімпійці – це окупанти, які втратили кінцівки, намагаючись нас вбити. Тепер вони хотіли пробратись на міжнародні змагання, щоб далі пропагувати війну, ненависть та зневагу.

Українські ж паралімпійці – це символ волі до перемоги. Їхній шлях на Ігри – чесний і важкий. І так само чесними мають бути й правила.

Ми продовжуємо роботу. Разом із партнерами й далі захищаємо право українських спортсменів на безпечну, чисту і справедливу участь у міжнародному спорті.

Мілан та Кортіна-2026 – це буде історія тріумфу гідності та цінностей. Україна там буде! Агресор – ні».