Володимир Кириченко

Український лижник Дмитро Драгун буде єдиним членом збірної України, який братиме участь одночасно в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2026 року.

На Олімпіаді в Мілані найкращим результатом українця в індивідуальних гонках стало 43-те місце в масстарті.

Тепер він повертається до Італії у ролі гайда на Паралімпіаді-2026, допомагатиме спортсмену з порушенням зору під час проходження дистанції.

За правилами, гайд супроводжує паралімпійця протягом усієї траси, даючи поради по радіозв’язку, але не може фізично допомагати чи торкатися спортсмена. Зазвичай гайдів нагороджують медалями, якщо їхні підопічні потрапляють на п’єдестал пошани.

Паралімпіада пройде з 6 по 15 березня.

Нагадаємо, Україна їде на Паралімпіаду-2026 з рекордною кількістю ліцензій.