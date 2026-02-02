Допінг-скандал в Італії: біатлоністка Пасслер провалила тест перед Олімпіадою-2026
У крові спортсменки виявили летрозол
24-річна італійськ біатлоністка Ребекка Пасслер здала позитивний допінг-тест на заборонену речовину напередодні домашньої Олімпіади-2026, повідомляє La Repubblica.
У крові спортсменки був виявлений летрозол — препарат, який застосовується для зниження високого рівня естрогену, спричиненого анаболічними стероїдами. За даними джерела, тест був проведений у позасоревновальний період.
Очікується, що місце Пасслер у складі жіночої збірної Італії посяде Самуела Комола.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Італії з 6 по 22 лютого.
