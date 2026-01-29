Олег Шумейко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів sport-express.ua, які має очікуванням від виступів українців на Олімпіаді-2026.

Сорок шість атлетів їдуть на Олімпіаду від України. Це багато?

Так, багато. Це велике представництво і велика честь для нашої країни.

На яку цифру ви розраховували?

Знаєте, спортсмени за своєю природою забобонні, тож робити прогнози не дуже люблять, але завжди розраховують на найкращий результат. Ми робили все для того, щоб на Олімпіаду поїхало якомога більше українських атлетів. Це дійсно велика делегація, і я можу тільки побажати успіхів кожному з наших спортсменів.

Чи можете назвати види спорту, де ми не добрали спортсменів, і, навпаки, дисципліни, де делегували більше атлетів, ніж очікувалося?

Не хотілося б коментувати це і розбирати кожен вид спорту. Я щиро радий кожній ліцензії і вдячний спортсменам та тренерам, які зробили все можливе, щоб Україна була представлена на Іграх. Це вже велике досягнення, адже весь світ бачить і дивується, як ми, попри війну, готуємо спортсменів і підтримуємо їхній тренувальний процес.

На яку кількість нагород ви орієнтуєтеся на цих Олімпійських іграх?

Я не хочу говорити про цифри, але всі наші медалі ми маємо забрати.

