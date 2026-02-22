Фінляндія — бронзовий призер олімпійського турніру з хокею
Суомі обіграли національну команду Словаччини
близько 6 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна Фінляндії з хокею стала бронзовим призером олімпійського турніру серед чоловіків, здобувши впевнену перемогу над Словаччиною.
Поєдинок за третє місце відбувся на стадіоні Арена Санта-Джулія в Мілані (Італія) і завершився з рахунком 6:1.
Олімпіада-2026. Чоловічий турнір. Матч за третє місце
Словаччина – Фінляндія 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Шайби: 0:1 – Ахо (Лехконен, Хейсканен), 0:2 – Хаула (Армія, Толванен), 1:2 – Татар (Фегервари), 1:3 – Хінтц (Хейсканен, Толванен), 1:4 – Какко, 1:5 – Армія (Хінтц), 1:6 – Хаула (Армія, Рістолайнен)
У неділю, 22 лютого, відбудеться фінал Канада – США.
