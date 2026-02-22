Володимир Кириченко

Представляємо розклад медальних змагань на зимовій Олімпіаді-2026 в Мілані.

На Іграх в останній день розіграють 5 комплектів нагород. Збірна України вже завершила виступи на Іграх без медалей.

Церемонія закриття Олімпіади відбудеться о 21.30.

Медальні змагання з українцями

На цей день таких стартів не заплановано

Немедальні змагання з українцями

На цей день таких стартів не заплановано

Медальні змагання без українців

Лижні перегони, масстарт, 50 км класичним стилем (жінки) – старт об 11.00.

Фристайл, хафпайп, жінки – старт об 11.40, вирішальна спроба – о 12.38.

Бобслей, четвірки (чоловіки): 3-й заїзд – об 11.00, 4-й (фінальний) заїзд – о 13.15.

Керлінг, фінал (жінки): Швейцарія – Швеція, початок – о 12.05.

Хокей, фінал (чоловіки): США – Канада, початок – о 15.10.

Нагадаємо, Україна оголосила прапороносців на закритті Олімпіади-2026.