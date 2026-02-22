Розклад Олімпіади 22 лютого: США – Канада – у хокеї, лижний масстарт у жінок
На Іграх в останній день буде розіграно 5 комплектів нагород
близько 5 годин тому
Представляємо розклад медальних змагань на зимовій Олімпіаді-2026 в Мілані.
На Іграх в останній день розіграють 5 комплектів нагород. Збірна України вже завершила виступи на Іграх без медалей.
Церемонія закриття Олімпіади відбудеться о 21.30.
Медальні змагання з українцями
На цей день таких стартів не заплановано
Немедальні змагання з українцями
На цей день таких стартів не заплановано
Медальні змагання без українців
Лижні перегони, масстарт, 50 км класичним стилем (жінки) – старт об 11.00.
Фристайл, хафпайп, жінки – старт об 11.40, вирішальна спроба – о 12.38.
Бобслей, четвірки (чоловіки): 3-й заїзд – об 11.00, 4-й (фінальний) заїзд – о 13.15.
Керлінг, фінал (жінки): Швейцарія – Швеція, початок – о 12.05.
Хокей, фінал (чоловіки): США – Канада, початок – о 15.10.
Нагадаємо, Україна оголосила прапороносців на закритті Олімпіади-2026.
