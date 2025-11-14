Олег Шумейко

Президент НОК України Вадим Гутцайт в інтерв’ю sport-express.ua поділився очікуваннями від кількості українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026 в Італії:

Сьогодні ми маємо 18 ліцензій, але змагання ще тривають. До 18 січня ще є час збільшити цю кількість.

На скільки ліцензій ви розраховуєте?

Приблизно на 40. Звісно, це мало, але ми усвідомлюємо, у який час живемо і що відбувається в нашій країні.

На які види спорту ви покладаєте найбільші сподівання?

Ми дуже сподіваємося проявити себе у фрістайлі, адже маємо медалі на чемпіонаті світу та сильну внутрішню конкуренцію. Також завжди розраховуємо на біатлон – у нас на Олімпіаду їде велика команда, і можливо хтось зуміє здобути медаль.

Українські спортсмени отримали рекомендації щодо спілкування з представниками країн-агресорок на ОІ-2026.