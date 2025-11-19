Денис Сєдашов

Майбутні зимові Олімпійські ігри у Мілані та Кортині стануть історичними з точки зору гендерної рівності: вперше в історії кількість жіночих квот наблизилася до половини — 47% — найвищий показник в історії зимових Ігор. Повідомляє Inside The Games.

Із 116 видів спорту 50 будуть жіночими, а 12 — змішаними, що дозволить жінкам брати участь у рекордних 53,4% усіх змагань. Крім того, програма Ігор 2026 року включає чотири нові жіночі дисципліни: фристайл, подвійний могул, санний спорт, стрибки з великого трампліна та спринт у скі-альпінізмі.

Ще одним історичним нововведенням стане рівність дистанцій у лижних гонках: чоловіки та жінки змагатимуться на однакових дистанціях.

Ці досягнення стали результатом десятиліть розвитку олімпійського руху. Для порівняння, на перших зимових Іграх у Шамоні 1924 року жінки складали лише 4,3% спортсменів і брали участь виключно у фігурному катанні.

