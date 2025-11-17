Денис Сєдашов

Підготовка до Олімпіади в Мілані та Кортині-д’Ампеццо виходить на вирішальний етап. Міністр спорту та молоді Італії Андреа Абоді заявив, що ключова інфраструктура буде готова вчасно, хоча проєкт вимагав значних державних інвестицій та складної координації. Повідомляє Inside The Games.

За його словами, найскладнішим технічним завданням стала бобслейна траса в Кортині.

Ми досягли за рік того, на що Китаю знадобилося два. Андреа Абоді

Міністр визнав, що окремі проєкти завершать вже після Ігор, адже масштаби підготовки великий та потребують чіткого планування — зокрема у питаннях безпеки, мобільності та забезпечення послуг.

Підсумовуючи, Абоді коротко відзначив головну проблему:

Часу мало. Андреа Абоді

Траса Еухеніо Монті готова до Олімпіади-2026: у листопаді — перші кваліфікаційні старти.