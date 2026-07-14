МОК повернув на свій офіційний сайт сторінку Олімпійського комітету росії
Інформацію повернули на ресурс вперше з жовтня 2023 року
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відновив сторінку Олімпійського комітету росії (ОКР) на своєму офіційному порталі після скасування рішення про призупинення його діяльності.
На сайті МОК знову опубліковано загальні відомості про ОКР, контакти та керівний склад організації.
Інформацію про російський комітет повернули на ресурс вперше з жовтня 2023 року. Тоді членство ОКР призупинили через включення до його складу «осередків» з окупованих територій України.
«МОК впевнено веде справу до повернення росії на Олімпіаду-2028»: Мокан — про скандальне зняття санкцій та контрзаходи України.