Триразовий олімпійський чемпіон з санного спорту німець Фелікс Лох засудив рішення МОК скасувати рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів в міжнародних турнірах.

«Я вважаю це обурливим. Я зовсім не розумію цього. На мій погляд, у цій ситуації загалом нічого не змінилося. Все ще триває війна. Українських спортсменів, як і раніше, вбивають, спортивні споруди, як і раніше, руйнують. Багатьом спортсменам навіть доводиться самим їхати на фронт або страждають їхні сім’ї».

Він заявив, що «цілком не розуміє цього рішення так швидко змінити свою позицію і дозволити російським спортсменам знову брати участь у змаганнях».

Хоча окремі федерації, як і раніше, можуть самі вирішувати, чи дозволено росіянам брати участь у їхніх видах спорту, Лох не покладає на це великих надій.

«Ми знаємо це з інших рішень: коли вищий орган з олімпійських видів спорту задає напрямок, міжнародні федерації зазвичай наслідують його приклад.

У деяких літніх видах спорту кваліфікація на літні Ігри 2028 року вже починається. Думаю, це може бути однією з причин, чому МОК відчув необхідність щось зробити. Вони хочуть знову бачити російських спортсменів там.

Гроші відіграють величезну роль для МОК. Росія та Білорусь, безумовно, є величезним ринком, який вони хочуть освоїти. Думаю, всі розуміють, що МОК загалом, а особливо на Олімпійських іграх, дає величезний дохід.

Те, що подібне ставиться вище за людські життя, здається мені сумнівним і неймовірним. Це дуже, дуже тривожно».