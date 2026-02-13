Мандзин — найкращий серед українців у спринті на Олімпіаді-2026
Переможцем став Кантен Фійон-Має з Франції
близько 3 годин тому
Український біатлоніст Віталій Мандзин показав найкращий результат серед представників збірної України у чоловічому спринті на Олімпійських іграх-2026.
Мандзин із однією хибою на вогневих рубежах фінішував 24-м і відібрався до гонки переслідування. Також право стартувати в персьюті здобув Дмитро Підручний — капітан української команди посів 27-ме місце.
Натомість Богдан Борковський та Антон Дудченко не змогли пробитися до топ-60.
Перемогу в спринтерській гонці здобув француз Кентен Фійон-Має. Срібну медаль виборов норвежець Ветле Крістансен, а бронзовим призером став його співвітчизник Стурла Легрейд.
Олімпіада-2026. Біатлон. Спринт. Чоловіки
1. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0) 22:53.1
2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +13.7
3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +15.9
...
24. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:47.4
27. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:54.8
63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +3:12.9
88. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +4:44.5
Медальний залік Олімпіади-2026 після шостого змагального дня – Норвегія продовжує лідирувати.
Поділитись