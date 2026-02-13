Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль поділився думками щодо підсумків жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/2027.

За результатами церемонії в Брюсселі грузинська команда потрапила до групи B2 разом зі збірними України, Угорщини та Північної Ірландії.

У минулому розіграші Ліги націй ми побачили, що Україна — дуже складний суперник. Угорщина нещодавно грала в Лізі А і загалом за останні десять років досягла хороших результатів. Тож ми очікуємо складних матчів.

Північна Ірландія — це команда британського типу з високою інтенсивністю, яка може піднести сюрпризи. Однак наша мета — показати якісну гру в цій лізі.

Щоб збірна Грузії продовжувала прогресувати, потрібно грати на високому рівні. Тому важливо зберегти місце в цьому дивізіоні. Ми повинні використати кожен шанс, який наближає нас до великого турніру, з максимальною концентрацією та мотивацією. Звісно, гравці будуть мотивовані, і я сподіваюся, що вони продемонструють це вже у вересні, — зазначив Саньйоль, слова якого наводить офіційний сайт Грузинської федерації футболу.