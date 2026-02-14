Український фігурист Кирило Марсак прокоментував свій виступ на зимових Олімпійських іграх-2026.

«Довільна програма...

Все пішло не так, як я хотів, на жаль, я не зміг впоратися з тиском, який на мене випав. Мені надзвичайно сумно, я знаю, що здатен на набагато більше.

Я надзвичайно вдячний кожному, хто мене підтримував, це означає для мене цілий світ і навіть більше, ніж будь-які перемоги. Бачити людей такими об’єднаними – це надзвичайно надихає, і я вдячний, що маю вас усіх.

Побачимося на чемпіонаті світу».