Марсак – про виступ на Олімпіаді-2026: «На жаль, я не зміг впоратися з тиском, який на мене випав»
Український фігурист записав своє ім'я в історію нашої країни
близько 1 години тому
Український фігурист Кирило Марсак прокоментував свій виступ на зимових Олімпійських іграх-2026.
«Довільна програма...
Все пішло не так, як я хотів, на жаль, я не зміг впоратися з тиском, який на мене випав. Мені надзвичайно сумно, я знаю, що здатен на набагато більше.
Я надзвичайно вдячний кожному, хто мене підтримував, це означає для мене цілий світ і навіть більше, ніж будь-які перемоги. Бачити людей такими об’єднаними – це надзвичайно надихає, і я вдячний, що маю вас усіх.
Побачимося на чемпіонаті світу».
Під час виконання довільної програми він зазнав падіння, отримавши 137,28.
Нагадаємо, за підсумками двох програм Марсак став 19-м з результатом 224,17 бала – це найкраший результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.