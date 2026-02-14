Медальний залік Олімпіади-2026: Норвегія – лідер, Україна – без медалей
В топ-3 – Італія та США
близько 1 години тому
Представляємо медальний залік зимових Олімпійських ігор у Мілані станом на 13 лютого.
На вершині продовжує перебувати Норвегія – 18 нагород (8 золотих + 3 срібні + 7 бронзових).
Збірна України наразі без медалей.
Олімпійські ігри-2026. Мілан, Італія. Медальний залік
1. Норвегія – 18 нагород (8 золотих + 3 срібні + 7 бронзових)
2. Італія – 18 (6 + 3 + 9)
3. США – 14 (4 + 7 + 3)
4. Франція – 10 (4 + 5 + 1)
5. Німеччина – 11 (4 + 4 + 3)
6. Швеція – 8 (4 + 3 + 1)
7. Швейцарія – 7 (4 + 1 + 2)
8. Австрія – 12 (3 + 6 + 3)
9. Японія – 14 (3 + 3 + 8)
10. Нідерланди – 7 (3 + 3 + 1)
11. Чехія – 4 (2 + 2 + 0)
12. Австралія – 3 (2 + 1 + 0)
13. Південна Корея – 4 (1 + 1 + 2)
14. Словенія – 2 (1 + 1 + 0)
15. Велика Британія – 1 (1 + 0 + 0)
15. Казахстан – 1 (1 + 0 + 0)
17. Канада – 7 (0 + 3 + 4)
18. Китай – 4 (0 + 2 + 2)
19. Польща – 2 (0 + 2 + 0)
20. Нова Зеландія – 2 (0 + 1 + 1)
21. Латвія – 1 (0 + 1 + 0)
22. Болгарія – 2 (0 + 0 + 2)
23. Бельгія – 1 (0 + 0 + 1)
23. Фінляндія – 1 (0 + 0 + 1)
Розклад виступів українців на Олімпіаді-2026 14 лютого: жіночий спринт у біатлоні, старт Шеп'юка
Поділитись