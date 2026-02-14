Володимир Кириченко

У пʼятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані розіграли комплект нагород у чоловічому одиночному катанні.

Українець Кирило Марсак за підсумками двох програм став 19-м з результатом 224,17 бала – це найкраший результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.

Під час виконання довільної програми він зазнав падіння, отримавши 137,28.

Нагадаємо, що за коротку програму він отримав 86,89 бала і оновив особистий рекорд на 10 балів.

Перемогу здобув представник Казахстану Михайло Шайдоров.

Олімпійські ігри-2026. Мілан, Італія. Фігурне катання. Довільна програма. Чоловіки. Підсумкова таблиця

1. Михайло Шайдоров (Казахстан) – 291,58

2. Кагіяма Юма (Японія) – 280,06

3. Шун Сато (Японія) – 274,90

...

8. Ілля Малінін (США) – 264,49

...

19. Кирило Марсак (Україна) – 224,17

