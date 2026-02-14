Марсак фінішував на Олімпіаді з найкращим результатом України за останні 24 роки, Малінін – без медалі
Тріумфатором турніру став представник Казахстану
13 хвилин тому
У пʼятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані розіграли комплект нагород у чоловічому одиночному катанні.
Українець Кирило Марсак за підсумками двох програм став 19-м з результатом 224,17 бала – це найкраший результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.
Під час виконання довільної програми він зазнав падіння, отримавши 137,28.
Нагадаємо, що за коротку програму він отримав 86,89 бала і оновив особистий рекорд на 10 балів.
Перемогу здобув представник Казахстану Михайло Шайдоров.
Олімпійські ігри-2026. Мілан, Італія. Фігурне катання. Довільна програма. Чоловіки. Підсумкова таблиця
1. Михайло Шайдоров (Казахстан) – 291,58
2. Кагіяма Юма (Японія) – 280,06
3. Шун Сато (Японія) – 274,90
...
8. Ілля Малінін (США) – 264,49
...
19. Кирило Марсак (Україна) – 224,17
