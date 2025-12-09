Денис Сєдашов

Державний монетний двір Італії Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato розпочав виготовлення медалей для зимових Олімпійських ігор 2026 року. Їхня вартість нині вдвічі перевищує вартість медалей минулої Олімпіади в Парижі-2024 через рекордне зростання цін на золото та срібло. Повідомляє Inside Тhe Games.

Золоті медалі традиційно виготовляють із срібла та покривають шістьма грамами чистого золота. За поточними цінами, вартість однієї золотої медалі Олімпіади-2026 становитиме понад 800 доларів США (687 євро). Серебряні медалі виготовляються зі сплаву срібла та міді, а бронзові — з чистої міді, як і на попередніх Іграх у Парижі.

Italy’s state mint is working around the clock to strike over 1,100 medals for the Milano Cortina Winter Games, with clean-cut designs and Braille details for Paralympic athletes https://t.co/tQaF0Ohboa pic.twitter.com/uIBKM98Tu4 — Reuters (@Reuters) December 6, 2025

Загалом для зимової Олімпіади буде виготовлено 1146 медалей, а для Паралімпіади — 137.

