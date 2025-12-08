Денис Сєдашов

Менше ніж за два місяці до старту зимових Олімпійських ігор Мілан — Кортіна 2026 організатори зіткнулися з проблемою: внутрішній інтерес до змагань виявився значно нижчим від очікуваного. Повідомляє Inside Тhe Games.

Попри активний міжнародний попит, італійці не поспішають купувати квитки. Із запланованих 1,5 млн наразі продано лише приблизно 850 тисяч.

Організатори були змушені вдатися до агресивної стратегії зі стимулювання продажів: у «чорну п’ятницю» вони запропонували 20% знижки та унікальний бонус — купуючи квитки на Олімпіаду чи Паралімпіаду, вболівальники отримували скі-паси за 8 євро на всі курорти Ломбардії.

Акція принесла певні результати: додаткові квитки на церемонію відкриття на Сан-Сіро та фінал чоловічого хокейного турніру були розкуплені за кілька годин.

Головна хокейна арена Олімпіади-2026 ще не готова до проведення змагань.