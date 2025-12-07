Денис Сєдашов

Менше ніж за два місяці до старту Олімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортині-д’Ампеццо зберігаються сумніви щодо готовності головної арени хокейних змагань. Об’єкт Санта-Джулія досі не здано в експлуатацію, а перенесені тестові заходи створюють серйозний тиск на організаторів. Повідомляє Inside Тhe Games.

Через затримки скасували попереднє тестування, і тепер нові випробування арени заплановані на 9–11 січня. Вони охоплюють стан льоду, трибуни, під’їзди, технічні зони та всі внутрішні системи, необхідні для проведення змагань за повного завантаження.

Через стислий графік залишається дуже мало часу на усунення можливих проблем перед приїздом олімпійського вогню та стартом змагань.

Генасамблея ООН підтримала Олімпійське перемир’я перед Іграми-2026.