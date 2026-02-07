Медальний залік Олімпіади-2026: підсумки першого змагального дня
Після першого дня змагань у Мілані та Кортині-д’Ампеццо медальний залік очолюють Італія, Японія та Норвегія
12 хвилин тому
На зимових Олімпійських іграх 2026 року завершився перший змагальний день, за підсумками якого сформувався медальний залік.
У стартовий день було розіграно п’ять комплектів нагород у п’яти видах спорту — гірськолижному спорті, сноубордингу, лижних гонках, ковзанярському спорті та стрибках на лижах з трампліна.
Після перших фіналів одразу три національні збірні очолили медальний залік Олімпіади-2026.
Медальний залік Олімпійських ігор-2026 після 1-го дня:
1–3. Італія — 1 золото, 1 срібло, 1 бронза (3)
1–3. Японія — 1 золото, 1 срібло, 1 бронза (3)
1–3. Норвегія — 1 золото, 1 срібло, 1 бронза (3)
4. Швеція — 1 золото, 1 срібло (2)
5. Швейцарія — 1 золото (1)
6. Словенія — 1 срібло (1)
7–8. Канада — 1 бронза (1)
7–8. Китай — 1 бронза (1)
