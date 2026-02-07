Денис Сєдашов

На зимових Олімпійських іграх 2026 року завершився перший змагальний день, за підсумками якого сформувався медальний залік.

У стартовий день було розіграно п’ять комплектів нагород у п’яти видах спорту — гірськолижному спорті, сноубордингу, лижних гонках, ковзанярському спорті та стрибках на лижах з трампліна.

Після перших фіналів одразу три національні збірні очолили медальний залік Олімпіади-2026.

Медальний залік Олімпійських ігор-2026 після 1-го дня:

1–3. Італія — 1 золото, 1 срібло, 1 бронза (3)

1–3. Японія — 1 золото, 1 срібло, 1 бронза (3)

1–3. Норвегія — 1 золото, 1 срібло, 1 бронза (3)

4. Швеція — 1 золото, 1 срібло (2)

5. Швейцарія — 1 золото (1)

6. Словенія — 1 срібло (1)

7–8. Канада — 1 бронза (1)

7–8. Китай — 1 бронза (1)

Олімпіада-2026: результати виступів збірної України 7 лютого.