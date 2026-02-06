Володимир Кириченко

Головний тренер збірної України з шорт-треку Віталій Сівак в інтерв'ю для Tribuna.com розповів про труднощі підготовки українських атлетів та порівняв ситуацію з Польщею, де українська команда проходила збори.

У Польщі це дуже популярний вид спорту, та в Україні, я так розумію, не настільки?

«Я не скажу, що він аж так дуже популярний, але, звісно, більше займаються, ніж в Україні. В Білостоку, там, де ми знаходимося на зборах, тимчасово проживаємо, то там дуже хороша людина – президент клубу місцевого. Він дуже любить цей спорт, він дуже переживає за нього.

І він зробив таку інфраструктуру в своєму місті, що школи, які близько знаходяться від арени льодової… Там замість уроку фізичної культури, як у нас, у них урок шорт-треку. І тренери – так, тренери-вчителі – приводять дітей на тренування між уроками в школі, і вони мають там 45 хвилин-годину тренування на льоду. І після тренування вони знову повертаються до школи».

А скільки у нас загалом, якщо ви маєте якусь інформацію, займається в Україні шорт-треком?

«Ну, станом на зараз я не можу того сказати, а до війни ми мали в нашому місті, в Харкові, займалося десь близько 80, 100, 120 діток із старшими разом у різні періоди.

Наприклад, на початку сезону, коли ми активно набирали дітей, звісно, було більше, до кінця сезону трохи дітки відсіювались. Ну і так по Україні: в Києві десь, може, займалося на той момент коло сотні дітей, і в Шостці, може, там 50 десь. Ну, разом, може, на всю Україну там близько 200–250 спортсменів було.

А в Польщі, в тому клубі в Білостоку, де ми знаходимось, там тільки в тому місті, в одному клубі близько 300 дітей займається – дітей, дорослих».

Це, наскільки розумію, більша частина підготовки в Україні – на роликах, якщо діти приходять займатися?

«Ну, на роликах дуже багато мають тренувань у Шостці, на жаль, бо вони не мають штучного льоду і вони залежать тільки від температури повітря зовні.

Якщо є мороз, то вони мають лід, якщо нема, то льоду немає, і вони дуже багато мали тренувань на роликах. Але, на жаль, буквально скільки там, місяць-півтора тому, прилетіли «шахеди» і розбили ту залу, в якій вони тренувались на роликах. Що зараз вони будуть робити, я не знаю взагалі.

Хоча у нас так само в Харкові зруйновані всі льодові арени, на яких ми тренувались, тому у нас взагалі в нашому рідному місті немає можливості тренуватися».

Турнір з шорт-треку на Олімпіаді-2026 відбудеться з 10 по 20 лютого.

