Денис Сєдашов

Українські спортсмени 7 лютого виступили в кількох дисциплінах на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортині-д’Ампеццо.

Представники України змагалися у фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та санному спорті.

У фристайлі в дисципліні слоупстайл серед жінок у кваліфікації виступила Катерина Коцар, яка посіла 14-те місце та не змогла пробитися до фіналу.

У гірськолижному спорті в чоловічому швидкісному спуску Дмитро Шеп’юк фінішував на 33-й позиції.

У лижних гонках у жіночому скіатлоні всі чотири українські спортсменки — Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Ноприєнко та Дарина Мигаль — не змогли завершити дистанцію.

У санному спорті в чоловічих одномісних санях за підсумками двох заїздів Антон Дукач посів 12-те місце з результатом 1:47.460, а Андрій Мандзій став 14-м (1:47.540).

Призова трійка визначатиметься за сумою чотирьох заїздів, два фінальні раунди відбудуться 8 лютого.

