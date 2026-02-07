Олімпіада-2026: результати виступів збірної України 7 лютого
Найкращі проміжні результати показали санкарі
близько 1 години тому
Українські спортсмени 7 лютого виступили в кількох дисциплінах на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортині-д’Ампеццо.
Представники України змагалися у фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та санному спорті.
У фристайлі в дисципліні слоупстайл серед жінок у кваліфікації виступила Катерина Коцар, яка посіла 14-те місце та не змогла пробитися до фіналу.
У гірськолижному спорті в чоловічому швидкісному спуску Дмитро Шеп’юк фінішував на 33-й позиції.
У лижних гонках у жіночому скіатлоні всі чотири українські спортсменки — Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Ноприєнко та Дарина Мигаль — не змогли завершити дистанцію.
У санному спорті в чоловічих одномісних санях за підсумками двох заїздів Антон Дукач посів 12-те місце з результатом 1:47.460, а Андрій Мандзій став 14-м (1:47.540).
Призова трійка визначатиметься за сумою чотирьох заїздів, два фінальні раунди відбудуться 8 лютого.
Збірна України пройшлася з прапорами на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.