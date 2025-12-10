Денис Сєдашов

Олімпіада-2026, яка відбудеться з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіні д’Ампецьцо, може принести Італії майже 3 мільярди євро економічного ефекту. Найбільше виграють регіони Ломбардія, Венето та Трентино-Альто-Адідже – завдяки напливу туристів, оновленню інфраструктури та зростанню попиту в різних сферах.

Ці Ігри вже називають «найбільш розосередженими в історії», адже змагання пройдуть на території понад 22 тисяч квадратних кілометрів. Основними центрами стануть Мілан і Кортина, а частина подій відбудеться у Вальтелліні та Валь-ді-Ф’ємме. Верона має прийняти церемонію закриття.

За оцінками аналітиків, додатковий попит у спортивному секторі сягне приблизно 1 мільярда євро. Загальний економічний ефект, який враховує прямі, непрямі та супутні впливи, прогнозують на рівні близько 2,9 мільярда євро.

Організація Ігор створить близько 13 тисяч робочих місць — понад 9 тисяч у спорті та ще майже 4 тисячі в суміжних галузях.

Очікується, що Олімпіаду відвідають понад два мільйони людей, а телевізійну трансляцію переглянуть до трьох мільярдів глядачів.

Медалі Олімпіади-2026 подорожчали вдвічі через рекордні ціни на метали.