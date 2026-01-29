Олег Шумейко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів sport-express.ua, у яких умовах атлети готувалися до Олімпійських ігор-2026.

Наскільки складною була підготовка до Олімпіади для українських спортсменів у реаліях майже чотирьох років повномасштабної війни?

Ці роки стали важким випробуванням для всієї країни. Водночас найбільший тягар війни несуть наші військові, які щодня героїчно тримають оборону України. Саме завдяки їхньому героїзму держава має можливість відправляти національну збірну на зимові Олімпійські ігри, а українські спортсмени – представляти країну на найвищому міжнародному рівні.

Звичайно, сьогодні кожному нашому атлету, як і кожному громадянину України, який переживає жахи війни, непросто готуватися до змагань. Умови для тренувань і відновлення далекі від ідеальних, але я сподіваюся, що відчуття гордості за нашу країну, яка нині є взірцем героїзму, стійкості та волі до перемоги, певною мірою компенсує всі труднощі підготовчого періоду.

Чи був момент, коли ви сумнівалися, що Україні вдасться відправити своїх спортсменів на Олімпійські ігри?

Ні, жодних сумнівів не виникало. Навіть після повномасштабного вторгнення наші атлети продовжували брати участь у змаганнях, і ми чітко розуміли, що робимо все можливе для якісної підготовки команди та її участі в Олімпійських іграх. Ми, як спортсмени, завжди віримо в перемогу та у власну здатність досягти потрібного результату.

