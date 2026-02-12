Денис Сєдашов

Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу дозволили залишитися на зимових Олімпійських іграх в Італії після рішення Дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше спортсмена було дискваліфіковано через шолом із зображеннями українських атлетів, які загинули під час війни з росією.

Водночас у заяві МОК зазначено, що українець не матиме права брати участь у подальших змаганнях на Олімпіаді.