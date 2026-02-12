МОК дозволив Гераскевичу залишитися на Олімпіаді-2026
Водночас спортсмен не зможе продовжити виступи через дискваліфікацію, пов’язану з дизайном його шолома
11 хвилин тому
Фото: Getty Images
Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу дозволили залишитися на зимових Олімпійських іграх в Італії після рішення Дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету.
Раніше спортсмена було дискваліфіковано через шолом із зображеннями українських атлетів, які загинули під час війни з росією.
Водночас у заяві МОК зазначено, що українець не матиме права брати участь у подальших змаганнях на Олімпіаді.