МОК готує нові правила для захисту жіночого спорту на Олімпійських іграх
Ффіційне оголошення буде зроблено на початку 2026 року
15 хвилин тому
Фото: Getty Images
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) готується ухвалити рішення про заборону участі трансгендерних спортсменів у жіночих дисциплінах на Олімпійських іграх. Про це повідомляє The Times.
Як очікується, офіційне оголошення буде зроблено на початку 2026 року після представлення наукового обґрунтування, яке має підтвердити фізичну перевагу трансгендерних спортсменів, народжених чоловіками, над жінками.
