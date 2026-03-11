Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Кейліна Робертсона поділився думками про допуск росіян до міжнародних турнірів під прапором і гімном.

«Участь у великих спортивних подіях – це спосіб посилити свій вплив, адже аудиторія, до якої можна звернутися, дуже велика. Саме тому Росії потрібно, щоб там був її прапор, а також – перемоги, щоб показати, що вона не ізольована. Це одна з їхніх дезінформаційних кампаній.

Як цьому протидіяти? Ми маємо діяти проти них тими інструментами, які маємо. Ми порушуємо цю тему щоразу, коли це доречно. Ми намагаємося згуртувати союзників проти рішень Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету, які дозволяють участь росіян.

Наші спортсмени на Паралімпійських іграх – наші ветерани – дуже сильні. Перемоги, яких вони досягають, і медалі, які вони привозять, важливі не лише для них, а й для України як держави. Вони роблять велику справу, адже це також удар по росіянах. Сподіваюся, ми переможемо».