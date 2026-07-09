Володимир Кириченко

Чотириразовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби поляк Роберт Коженевський прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасувати відсторонення Росії, що дозволить її спортсменам брати участь у турнірах.

Цитує Коженевського sportowefakty.wp.pl.

«Трамп побажав, щоб росіяни взяли участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі, але цей процес розпочався значно раніше. Нагадаю, що вже в листопаді цього року російські спортсмени виступатимуть під своїм прапором і гімном на літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Ми повинні рішуче протестувати й говорити про жертв війни в Україні. Потрібно боротися за порядність, хоча, зізнаюся чесно, у цій ситуації мені важко вірити в міжнародну спільноту. Втім, дуже хотілося б помилятися».

Коженевський – чотириразовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби: він здобув золото на дистанції 50 км на Іграх в Атланті (1996), Сіднеї (2000) та Афінах (2004), а також переміг на дистанції 20 км у Сіднеї у 2000 році.

7 липня МОК тимчасово скасував рекомендації федераціям, які стосуються участі російських спортсменів та команд у міжнародних змаганнях. Також тимчасово скасували призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії.

Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі відбудуться з 14 по 30 липня 2028 року.

Раніше стало відомо, що МОК відновив членство Олімпійського комітету росії.