МОК виступив із заявою про перемир’я перед стартом Паралімпіади-2026
Організація наголосила на важливості нейтралітету в умовах світових конфліктів
близько 3 годин тому
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив офіційну заяву, в якій закликав країни ООН дотриматися традиції олімпійського перемир’я перед стартом Паралімпіади-2026.
Організація вкотре підкреслила свою прихильність принципу політичного нейтралітету на тлі глобальних конфліктів у світі.
У світі, що збурений конфліктами, поділами та трагедіями, де щодня втрачаються життя і багато людей переживають горе, як ніколи Міжнародний олімпійський комітет твердо вірить у те, що спорт має залишатися маяком надії – силою, яка об’єднує весь світ у мирних змаганнях. Це лежить в основі Олімпійського руху та випливає з Основних принципів олімпізму.
Організація звернулася до світової спільноти з проханням забезпечити рівні умови для всіх учасників змагань:
Ми закликаємо всі держави-члени ООН підтримати спортсменів, які кваліфікувалися на Зимові Паралімпійські ігри 2026 у Мілані-Кортіні, і які можуть постраждати через останні конфлікти, у їхній подорожі на ці Ігри.
Нагадаємо, Зимова Паралімпіада 2026 пройде в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.
Україна їде на Паралімпіаду-2026 з рекордною кількістю ліцензій.
