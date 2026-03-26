Денис Сєдашов

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно оголосив про зміну правил допуску до жіночих змагань. Згідно з новим рішенням, трансгендерні спортсмени більше не зможуть брати участь у турнірах серед жінок під егідою організації. Повідомляє пресслужба організації.

Нова політика почне діяти з літніх Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року. Вона поширюється на всі індивідуальні та командні види спорту, що входять до програми МОК. Основним критерієм допуску стане генетичне тестування.

Право брати участь у змаганнях серед жінок на Олімпійських іграх або будь-яких інших заходах МОК, включаючи індивідуальні та командні види спорту, тепер мають лише біологічні жінки, що визначається на підставі тесту на наявність гена SRY. Ця політика, заснована на фактичних даних і експертних оцінках, і застосовувана починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року, спрямована на забезпечення справедливості, безпеки та чесності змагань серед жінок. Вона не має зворотної сили та не поширюється на аматорські та рекреаційні спортивні програми.

Прощавай, Італіє! Олімпійські ігри-2026 завершилися яскравою церемонією у Вероні.