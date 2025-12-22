Денис Сєдашов

Президент Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS) Йохан Еліаш висловив серйозне занепокоєння підготовкою фристайл-змагань і сноубордингу до зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні.

Проблеми виникли в Лівіньйо — одному з ключових олімпійських кластерів в Італійських Альпах. За словами очільника FIS, підготовка арен опинилася під загрозою через затримки з виробництвом штучного снігу. Про це Еліаш заявив під час етапу Кубка світу з гірськолижного спорту у Валь-д’Ізері, його слова наводить Reuters.

На жаль, італійський уряд досі не виділив кошти, тому організатори ледве зводять кінці з кінцями. Для події такого масштабу це просто незрозуміло. Йохан Еліаш

Він наголосив, що федерація змушена постійно тримати ситуацію під контролем і готувати альтернативні варіанти.

У нас є план B, план C і навіть план D… Але прикро опинитися в ситуації, якої взагалі не мало б бути. Ми телефонуємо їм тричі на день — зранку, опівдні й увечері. Йохан Еліаш

Змагання відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.