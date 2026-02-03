Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет України визначив найкращих спортсменів за підсумками січня.

Найкращим атлетом став фристайліст Дмитро Котовський. Українець здобув перемогу на етапі Кубка світу з лижної акробатики в канадському Лак-Бьюпорті, де у суперфіналі виконав свій фірмовий стрибок «Ураган» і отримав 131,56 бала. Наразі спортсмен готується до виступу на Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Найкращим тренером місяця визнано особистого наставника Котовського — Енвера Аблаєва.

Звання найкращого юного спортсмена січня отримав скелетоніст Владислав Клименко. Він виборов бронзову медаль чемпіонату Європи серед юніорів у німецькому Вінтерберзі, а також посів п’яте місце в змаганнях U23.

Найкращим тренером юного спортсмена став Дмитро Ткаченко.

