Президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що родини загиблих спортсменів на війні проти Росії отримають грошову допомогу.

«На зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні наші атлети нагадали світові, якою ціною Україна виборює право жити. За кожним виступом стояли ті, хто мав бути поруч. Серед них — 22 представників спортивної спільноти, чиї обличчя були зображені на «Шоломі пам’яті» Владислава Гераскевича.

Ми розуміємо, що жодні слова чи підтримка не зменшать цього болю, але наш обов’язок – бути поруч, підтримати їхніх рідних та зберегти пам’ять про кожного героя.

Національний олімпійський комітет України разом з партнерами ухвалив рішення підтримати сім’ї загиблих спортсменів грошовою допомогою у розмірі ста тисяч гривень. Також кожному з них посмертно присвоєно пам’ятний знак НОК України «Янгол спорту».

Наш обов’язок — пам’ятати, говорити і нести цю пам’ять далі. Вічна шана Янголам спорту. Слава Україні!».