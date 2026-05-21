НОК України надасть родинам загиблих спортсменів на війні проти Росії грошову допомогу
Президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що родини загиблих спортсменів на війні проти Росії отримають грошову допомогу.
«На зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні наші атлети нагадали світові, якою ціною Україна виборює право жити. За кожним виступом стояли ті, хто мав бути поруч. Серед них — 22 представників спортивної спільноти, чиї обличчя були зображені на «Шоломі пам’яті» Владислава Гераскевича.
Ми розуміємо, що жодні слова чи підтримка не зменшать цього болю, але наш обов’язок – бути поруч, підтримати їхніх рідних та зберегти пам’ять про кожного героя.
Національний олімпійський комітет України разом з партнерами ухвалив рішення підтримати сім’ї загиблих спортсменів грошовою допомогою у розмірі ста тисяч гривень. Також кожному з них посмертно присвоєно пам’ятний знак НОК України «Янгол спорту».
Наш обов’язок — пам’ятати, говорити і нести цю пам’ять далі. Вічна шана Янголам спорту. Слава Україні!».
«Ми пам’ятаємо імена кожного: Євген Малишев (біатлон), Дмитро Шарпар (фігурне катання), Павло Іщенко (стронгмен), Максим Галінічев (бокс), Андрій Куценко (велоспорт), Олексій Логінов (хокей), Карина Бахур (кікбоксинг), Микита Козубенко (стрибки у воду), Роман Поліщук (легка атлетика), Андрій Яременко (греко-римська боротьба), Тарас Шпук (тренер, Invictus Games), Федір Єпіфанов (фехтування), Катерина Троян (легка атлетика), Володимир Андрощук (легка атлетика), Олексій Хабаров (кульова стрільба), Дар’я Курдель (спортивні танці), Іван Кононенко (стронгмен), Аліна Перегудова (важка атлетика), Катерина Дяченко (художня гімнастика), Вікторія Івашко (дзюдо), Марія Лебідь (спортивні танці), Назар Зуй (бокс, футбол).
Вони віддали найдорожче за нашу свободу. Наш обов’язок – говорити про них, шанувати їхній подвиг і пронести цю пам’ять у кожну майбутню перемогу вільної України» – йдеться у заяві НОК України.
