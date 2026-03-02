Денис Сєдашов

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила найкращих атлетів та тренерів за підсумками лютого 2026 року.

Головним тріумфатором місяця став гімнаст Назар Чепурний, який виборов золоту медаль в опорному стрибку на етапі Кубка світу в німецькому Котбусі. Його особистого наставника Геннадія Сартинського визнано найкращим тренером місяця.

Серед молодих талантів відзначили біатлоніста Тараса Тарасюка, який після успіхів на юніорському Євро та ЄЮОФ здобув срібну нагороду в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу серед юнаків в Арбері. Найкращим тренером юного спортсмена став батько та наставник медаліста Василь Тарасюк.

