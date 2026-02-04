Норовірус у збірній Фінляндії: льодову арену терміново дезінфікують
Перший матч фінки мають зіграти 5 лютого проти команди Канади
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Чотири хокеїстки жіночої збірної Фінляндії захворіли на норовірус напередодні старту олімпійського турніру. Повідомляє Iltalehti.
Як повідомили у збірній, інфікованих спортсменок та їхніх сусідок по кімнатах ізолювали в Олімпійському селищі, а всі командні приміщення й арену піддали дезінфекції, щоб запобігти поширенню вірусу.
Перший матч команда Фінляндії проведе 5 лютого — проти збірної Канади.
Коли грає збірна України з хокею: розклад матчів у Європейському Кубку Націй.