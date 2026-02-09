Володимир Кириченко

Президент США Дональд Трамп у Twitter розкритикував американського фрістайліста Хантера Хесса за слова про свої емоції від виступу за національну команду.

Раніше спортсмен заявив, що у нього викликають змішані почуття виступ за США через численні суперечливі події, що відбуваються в країні.

«Американський олімпійський лижник Хантер Хесс – справжній невдаха, заявив, що не представляє своєї країни на нинішніх зимових Олімпійських іграх. Якщо це так, йому не варто було проходити відбір до збірної, і шкода, що він у неї потрапив. Дуже складно вболівати за таку людину».

Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого. У рамках Ігор розігрується 116 комплектів нагород.

