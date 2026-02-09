У німецького біатлоніста відвалилася медаль на зимовій Олімпіаді-2026
Під час святкування нагорода відірвалася від стрічки та впала на підлогу
21 хвилину тому
Німецький біатлоніст Юстус Штрелов потрапив у незручну ситуацію через бронзову медаль, завойовану в змішаній естафеті на зимових Олімпійських іграх-2026.
Під час святкування нагорода відірвалася від стрічки та впала на підлогу.
Німецька лижна асоціація опублікувала відповідні кадри у соціальних мережах. Збірна Німеччини у складі Штрелова, Філіпа Наврата, Ванесси Фойгт та Франциски Пройс посіла третє місце, поступившись переможцям із Франції та срібним призерам – італійцям.
Для 27-річного Штрелова ця бронза стала першою олімпійською нагородою у кар'єрі. Раніше він вигравав медалі лише на чемпіонатах світу та серед юніорів, причому виключно у командних дисциплінах.
