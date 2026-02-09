Пошкоджені медалі на Олімпіаді-2026: організатори працюють над вирішенням проблеми
Представники збірних Швеції та Німеччини повідомили про пошкодження нагород
Головний операційний директор організаційного комітету зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії Андреа Франчізі прокоментував інформацію про пошкодження олімпійських медалей.
Раніше про проблему повідомили представники збірних Швеції з лижних гонок та Німеччини з біатлону, у яких медалі окремих спортсменів зазнали механічних пошкоджень.
Ми знаємо про цю ситуацію та намагаємося з’ясувати, у чому саме полягає проблема і чому це сталося. Це надзвичайно важливе питання, одне з ключових для нас. Ми працюємо над його вирішенням.
