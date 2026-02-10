Розклади виступів українців у 4-й день Олімпіади-2026: чоловіча індивідуальна гонка, старт Марсака та Сидьорко
Сьогодні буде розіграють 9 комплектів нагород
близько 1 години тому
Представляємо розклад змагань 10 лютого за участю українців на зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-дʼАмпеццо.
В четвертий змагальний день розіграють 9 комплектів нагород.
Медальні змагання з українцями
Біатлон, індивідуальна гонка, 20 км (чоловіки): Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко – 14.30
Санний спорт, одномісні сани (жінки): Юліанна Туницька, Олена Смага – четвертий заїзд (фінал) о 19.34 (за умови кваліфікації до топ-20)
Лижні перегони, спринт, класичний стиль (жінки, чоловіки): Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль, Єлизавета Нопрієнко – фінал о 14.24; Дмитро Драгун, Олександр Лісогор – фінал о 14.38 (за умови кваліфікації)
Немедальні змагання з українцями
Лижні перегони, спринт, класичний стиль (жінки, чоловіки): Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль, Єлизавета Нопрієнко – кваліфікація о 10.15; Дмитро Драгун, Олександр Лісогор – кваліфікація о 10.55
Шорт-трек, 500 м (жінки): Єлизавета Сидьорко – кваліфікаційні заїзди об 11.30
Санний спорт, одномісні сани (жінки): Юліанна Туницька, Олена Смага – третій заїзд о 18.00
Фігурне катання, одиночне катання, коротка програма (чоловіки): Кирило Марсак – 19.30
«Суспільне» – офіційний транслятор ОІ на території України, також змагання транслюються на телеканалах Eurosport.
Пошкоджені медалі на Олімпіаді-2026: організатори працюють над вирішенням проблеми
Поділитись
Матеріали по темі
Пошкоджені медалі на Олімпіаді-2026: організатори працюють над вирішенням проблеми
близько 20 годин тому
Трамп назвав невдахою американського фрістайліста за слова про США на Олімпіаді-2026
близько 23 годин тому