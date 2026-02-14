Олімпіада-2026. Біатлон. Жіночий спринт. Відеотрансляція
Україну у гонці представлять Дмитренко, Городна, Меркушина та Джима
близько 2 годин тому
Христина Дмитренко / Фото - Facebook
Сьогодні, 14 лютого, жіноча збірна України з біатлону виступить у спринті на зимовій Олімпіаді-2026.
Початок – о 15.45. Трансляція запланована на платформі Суспільне Спорт, регіональних каналах «Суспільного» та телеканалі Eurosport.
Україну у гонці представлять Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима.
Гонка пройде на трасі в Антгольц-Антерсельві.
