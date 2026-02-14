Розклад виступів українців на Олімпіаді-2026 14 лютого: жіночий спринт у біатлоні, старт Шеп'юка
Сьогодні буде розіграно 8 комплектів нагород
9 хвилин тому
Представляємо розклад змагань за участі українців на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані, а також розклад медальних видів.
Сьогодні, 14 лютого, буде розіграно 8 комплектів нагород.
Медальні змагання за участі українців
Гірськолижний спорт, гігантський слалом (чоловіки) – Дмитро Шепʼюк – перша спроба стартує об 11.00, друга та розіграш медалей – о 14.30.
Лижні гонки, естафета 4x7.5км (жінки) – Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Нопрієнко, Софія Шкатула, початок – о 13.00.
Біатлон, спринт (жінки) – Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима, початок – о 15.45.
Стрибки з трампліна, великий трамплін (чоловіки) – Євген Марусяк та Віталій Калініченко, старт – о 19.45.
Шорт-трек, 1500м (чоловіки) – Олег Гандей, старт чвертьфіналів – о 21.15, великого фіналу – о 23.42.
Немедальні виступи за участі українців
Фристайл, біг-ейр (жінки) – Катерина Коцар – початок – о 20.30.
Медальні змагання без українців
Фристайл, паралельний могул (жінки). 1/8 фіналу починаються о 12.00, півфінали – 12.35, за бронзу – 12.46, за золото – 12.48.
Ковзанярський спорт, 500м (чоловіки) – старт – о 18.00.
Скелетон (жінки). Вирішальний старт – о 20.35.
Нагадаємо, Віталій Мандзин — найкращий серед українців у спринті на Олімпіаді-2026.
