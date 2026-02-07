Україна визначилася зі складом на змішану естафету на Олімпіаді-2026
44 хвилини тому
Фото: Dmytro Yevenko
Збірна України з біатлону оголосила склад на змішану естафету на Олімпіаді-2026.
До естафетної четвірки увійшли: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина.
Змагання відбудуться у неділю, 8 лютого, в Антерсельві (Італія).
Старт запланований на 15:05 за київським часом.
