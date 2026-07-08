Олімпійська рада Азії (ОРА) опублікувала заяву із підтримкою рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо скасування рекомендації для спортивних організацій щодо допуску російських атлетів до міжнародних турнірів.

«Олімпійська рада Азії (ОРА) від імені Азіатського олімпійського руху привітала рішення Виконавчого комітету МОК про скасування рекомендованих умов участі російських спортсменів та команд у міжнародних змаганнях.

ОРА поділяє переконання МОК, що участь спортсменів у міжнародних змаганнях не повинна обмежуватися війнами чи конфліктами у країнах, звідки вони походять.

ОРА повністю підтримує МОК у його прагненні сприяти миру через спорт і засуджує війни, збройні конфлікти та насильство в усьому світі.

Спорт має слугувати променем надії та об’єднувати нації й народи. Це було наочно продемонстровано нещодавно на Азіатських пляжних іграх-2026 у Саньї, де спортсмени з усіх 45 національних олімпійських комітетів Азії зібралися разом для мирних змагань у час конфліктів і напруженості в Азії та в усьому світі».